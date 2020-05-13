Фигуранту дела о пытках Луценко и Вербицкого сообщили о новом подозрении

Он подозревается в подстрекательстве и пособничестве в служебном подлоге, а также использовании заведомо подложного документа.

Сегодня подозреваемому в похищении и истязании активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также в убийстве последнего, сообщили о подозрении в использовании поддельных документов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

«Лицо подозревается в подстрекательстве и пособничестве в служебном подлоге, а также использовании заведомо подложного документа, совершенном повторно (ч. Ч. 4, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, зная, что с 9 апреля 2014 года его подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и он объявлен в международный розыск, скрывался от органов досудебного расследования. Чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности, он подговорил должностных лиц к изготовлению поддельных документов с его фото на имя другого лица, которые использовал как настоящие.

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Правоохранители устанавливают других лиц, которые способствовали подозреваемому в укрывательстве от органов следствия.

В Офисе генпрокурора напомнили, что лицо было задержано в марте 2020 года по подозрению в незаконном похищении активистов 21 января 2014 года из помещения Александровской больницы, их истязании и убийстве Вербицкого (п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 146 УК Украины). Сейчас он находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года Луценко и Вербицкого неизвестные похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их оставили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу под Гнединым Бориспольского района Киевской области. Рассмотрение этого дела продолжается и по сей день.

На скамье подсудимых находится "титушка" Александр Волков, который в июле 2017 года был взят под стражу. Ему инкриминируется создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, незаконное лишение свободы, пытки, умышленное убийство, незаконное препятствование организации или проведению мирных собраний.

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По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий "титушок". Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда.

10 марта 2020 года был задержан еще один подозреваемый по этому делу Сергей Мислывый. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

13 марта суд арестовал на два месяца Ивана Новотного, который подозревается в похищении активистов из Александровской больницы.