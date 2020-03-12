Суд арестовал подозреваемого по делу о пытках Вербицкого и Луценко

По словам Евгении Закревской, Сергей Мысливый будет находиться под стражей до 5 мая.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сергея Мысливого, подозреваемого в истязании активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко в январе 2014 года.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская.

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По ее словам, Мысливый будет находиться под арестом до 8 мая.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года Луценко и Вербицкого похитили неизвестные из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу под Гнидыном Бориспольского района Киевской области. Рассмотрение этого дела продолжается и по сей день.

На скамье подсудимых находится "титушка" Александр Волков, который в июле 2017 года был взят под стражу. Ему инкриминируется создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, незаконное лишение свободы, пытки, умышленное убийство, незаконное препятствование организации или проведению мирных собраний.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий "титушек". Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда.

В уголовном производстве, кроме Волкова, по данным прокуратуры, фигурирует еще 10 человек.

10 марта 2020 года был задержан подозреваемый в этом деле, который находился в розыске 5 лет, Мысливый.

Потерпевший по делу Луценко сообщил в Facebook, что "его роль - больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственному похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года".

По словам Луценко, Мысливый работал на постоянной основе в группе экс-президента черниговского футбольного клуба "Десна", бизнесмена и криминального авторитета, который во времена президентства Виктора Януковича был "смотрящим" за "Укрспиртом" Чеботарева. Эта группа занималась силовыми акциями против участников Революции достоинства.