Игорь Коломойский имеет право на внесение залога в размере 1 968 200 000 грн.

Суд отклонил апелляционную жалобу украинского бизнесмена Игоря Коломойского на постановление Шевченковского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей до 22 июля с возможностью внесения залога в размере 1 968 200 000 грн. Об этом сообщает корреспондент УНИАН

Прокурор заявил, что по мнению стороны обвинения, подозреваемый может скрываться от следствия. Поэтому, по его мнению, решение Шевченковского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей бизнесмена является мотивированным.

Зато сторона защиты Коломойского назвала озвученную позицию прокурора необоснованной и что такие риски не имеют никаких подтверждений. Кроме того, адвокаты отметили, что Коломойскому продолжают отказывать в медицинском обслуживании. Адвокаты также отметили, что сторона обвинения пытается затянуть дело, поскольку нет веских доказательств вины Игоря Коломойского.

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривень.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось – суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих заседаний, суд продлевал срок содержания под стражей для Коломойского. 21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи. Однако, это не изменило позицию судей.

16 ноября коллегия судей Киевского апелляционного суда, по просьбе стороны защиты, уменьшила размер залога для украинского бизнесмена на 891 миллион гривень.

Более чем через месяц, 21 декабря, Киевский апелляционный суд снова оставил бизнесмена под стражей до 26 января, но уменьшил ему залог примерно на 300 млн грн.

Во время судебного заседания 27 февраля 2024 года, бизнесмену Игорю Коломойскому продлили меру пресечения. Сторона защиты убеждала суд в невиновности своего подзащитного и приводила как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров ПриватБанка и чиновников Нацбанка. Но даже несмотря на то, что показания свидетелей посыпались,суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривень.

22 апреля Шевченковский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня с альтернативным определением залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривень.

30 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений постановление Шевченковского районного суда города Киева относительно удовлетворения ходатайства стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского с альтернативным определение залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тыс гривень.