"Позорная и циничная попытка давления": в ПЦУ прокомментировали дело из-за томоса против Порошенко

В ПЦУ считают, что это давление совершается в интересах противников становления и развития церкви, в том числе тех, цей руководящий центр в соседней стране-агрессоре.

Православная церковь Украины расценивает дело о «разжигании межрелигиозной розни» при создании ПЦУ как позорную и циничную попытку давления и препятствования развитию церкви, процессу международного признания и свободы волеизъявления религиозных общин.

Об этом говорится в заявлении Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) размещенном на сайте ПЦУ.

«18 июня из сообщений средств массовой информации нам стало известно об официальном подтверждении существования расследования, начатого еще 6 ноября прошлого года якобы по причине «разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ». То, что такое «расследование» было официально начато и до сих пор (более восьми месяцев) проводится, не может быть оценено Киевской митрополией Православной церкви Украины никак иначе, как пример использования противниками независимости УПЦ юридической системы, правоохранительных и судебных органов Украины с целью препятствования становлению и развития Православной церкви Украины, процессу ее международного признания, свободе волеизъявления религиозных общин», - говорится в заявлении.

В ПЦУ отмечают, что это «расследование» стоит в ряду подобных заявлений и действий, совершенных за последние полтора года для преследования духовенства и активных прихожан ПЦУ, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления.

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«Особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая решением своего поместного собора 15 декабря 2018 года прекратила отдельное существование как религиозное объединение, составив вместе с другими ветвями украинского православия единую поместную Православную церковь Украины. Следует напомнить, что УПЦ (ПЦУ) является единственным правопреемником УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются и далее действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права», - отмечается в заявлении.

В ПЦУ считают, что сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы продолжается уже более 8 месяцев, стал публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре.

ПЦУ призывает тех, кто вовлечен в политически мотивированное преследование, «помнить о личной ответственности перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями. А инициаторов таких действий хотим предупредить словам Священного писания, как это было сделано 23 ноября 2004 года со сцены на Майдане Незалежности в заявлении ряда украинских конфессий: «Лжесвидетель не останется безнаказанным, и кто говорит ложь, не спасется» (Книга притчей, 19:5 ). «Каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Евангелие от Матфея, 7:2)».

Как сообщал УНИАН, 18 июня экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено еще одно дело - за разжигание межрелигиозной вражды.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно "За разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - сказал он.

Порошенко назвал возбужденные против него дела "мелкой местью закомплексованных людей" и заверил, что не боится нынешней власти.

В Государственном бюро расследований сообщили, что дело возбуждено 6 ноября 2019 года. СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР.

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