Папки с делами припадают пылью: журналисты узнали о катастрофической нехватке судей в Украине (видео)

В частности, в Ракитном судебных заседаний не было уже несколько месяцев, потому что проводить их некому. Последний судья ушел на пенсию еще в апреле, а новых так и не назначили.

В Украине катастрофически не хватает судей. Из-за этого люди годами вынуждены ждать, чтобы просто расстаться ли получить алименты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Ракитном (Киевская область) заседаний не было уже несколько месяцев, потому что проводить их некому. Последний судья ушел на пенсию еще в апреле, а новых так и не назначили. Уголовные и административные производства передают в Апелляционный суд. А вот гражданские – развод, возмещение ущерба, получение пенсий или алиментов – так и остаются нерассмотренными.

«К сожалению, эти дела, поскольку отсутствует судья, они будут у нас лежать и не рассматриваться. Это все судьбы людей. То есть человек будет ждать алименты, но не может пока их получить», - рассказывает руководитель аппарата Ракитнянского районного суда Татьяна Омельченко. Она не имеет права рассматривать дела, поэтому принимает заявления и отправляет их на полку.

«Очень жаль этих людей. Но мы ничего сделать не можем. Такая ситуация – нехватка судей по Украине», - добавляет она.

Перед тем как уйти на пенсию судья из Ракитного все производства передал в ближайший суд – в Таращу. А те дела, которые поступали позже – перенаправить уже некому. Да и в Тараще лишь один судья, а в штате должно быть четыре.

Читайте такжеТотальная безнаказанность. К чему приводит дефицит судей в Украине

«Рабочий день получается длинный – бывает и 10, и 12 часов. Приходится выходить на выходных, чтобы изучить новые дела», - объясняет судья Таращанского районного суда Владимир Зинкин.

Такой дефицит кадров по всей стране. В целом не хватает более 2 тысяч судей. Высший совет правосудия направил представление о назначении на должности более 400 судей, но ни в Ракитное.

Дело в том, что новых судей должна распределять Высшая квалификационная комиссия, но ее сейчас нет вообще. Четыре сотни рекомендованных судей – это результат работы еще бывшей расформированной комиссии. Чтобы сформировать новую – нужны международные представители, но ни одного пока нет. Поэтому пока единственный выход для жителей Ракитного – это если судья приедет в командировку.

Назначение судьи можно ожидать годами. К примеру около трех лет понадобилось для того, чтобы бывшая квалификационная комиссия рассмотрела новые кандидатуры. Процедуру можно упростить, но нужны законодательные изменения. Пока же люди вынуждены месяцами, а то и годами ждать, чтобы просто расстаться ли получить алименты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram