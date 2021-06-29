Украинцы ответили на вопрос о том, какие иностранные языки они считают наиболее необходимыми.

Русский не попал даже в топ-5 иностранных языков, знания которых украинцы считают необходимыми.

Об этом говорится в исследовании Active Group.

Украинцы ответили на вопрос о том, какие иностранные языки они считают наиболее необходимыми. На первом месте оказался английский язык, а русский - на шестом:

английский язык – 84,9%;

немецкий – 22,2%;

французский – 13,7%;

испанский – 13,6%;

польский – 11,1%;

русский – 9,6%;

китайский – 6,5%;

португальский – 6,3%;

арабский – 2,4%;

другой – 1,4%.

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Доля тех, которые считают русский язык необходимым для изучения, наибольшая среди лиц старше 60 лет. Английский же самым важным считают все возрастные группы украинцев.

А в списке языков, которые необходимы для карьерного роста, русский опустился аж на седьмое место:

английский язык – 86,9%;

немецкий – 25,2%;

китайский – 21,1%;

польский – 20,1%;

испанский – 17,2%;

французский – 14,5%;

русский – 12,3%;

португальский – 8,7%;

арабский – 4,8%;

другой – 3,2%.

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Автор: Денис Прядко