Русский не попал даже в топ-5 иностранных языков, знания которых украинцы считают необходимыми.
Об этом говорится в исследовании Active Group.
Украинцы ответили на вопрос о том, какие иностранные языки они считают наиболее необходимыми. На первом месте оказался английский язык, а русский - на шестом:
- английский язык – 84,9%;
- немецкий – 22,2%;
- французский – 13,7%;
- испанский – 13,6%;
- польский – 11,1%;
- русский – 9,6%;
- китайский – 6,5%;
- португальский – 6,3%;
- арабский – 2,4%;
- другой – 1,4%.
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Доля тех, которые считают русский язык необходимым для изучения, наибольшая среди лиц старше 60 лет. Английский же самым важным считают все возрастные группы украинцев.
А в списке языков, которые необходимы для карьерного роста, русский опустился аж на седьмое место:
- английский язык – 86,9%;
- немецкий – 25,2%;
- китайский – 21,1%;
- польский – 20,1%;
- испанский – 17,2%;
- французский – 14,5%;
- русский – 12,3%;
- португальский – 8,7%;
- арабский – 4,8%;
- другой – 3,2%.
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