Полиция готовит расследование по факту издевательств над детьми из украинского приюта в фильме российского режиссера

Детский омбудсмен подозревает факты нарушения прав детей.

Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация", в котором показаны издевательств над детьми из украинского приюта.

Об этом LB.ua сообщили источники в Национальной полиции.

Читайте такжеВ Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями - КГГА

Ранее детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в полицию с требованием расследовать использование младенцев из украинских детских домов в съемках фильма "Дау. Дегенерация" со сценами насилия.

Как отметил генеральный директор кинофонда Национальный центр Александра Довженко Иван Козленко, фильм "Дау" снимался по заказу Госкино за бюджетные средства. В качестве аванса за создание фильма было уплачено более 5 млн гривень.

Лента была одобрена и высоко оценена комиссией Госкино в апреле 2018 года. В 2019 году состоялся его показ в Париже в непубличном формате. Однако, тогда это был "материнский" фильм" - байопик, и в нем отсутствовали сцены насилия над детьми, сообщает "Страна".

Проект стал скандальным еще до начала показа из-за сцен насилия и секса, многие из которых были реальными. Режиссера обвиняли в бесчеловечном отношении к участникам съемочного процесса.