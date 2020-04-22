В сети вспыхнул скандал из-за издевательств над детьми из украинского приюта в фильме российского режиссера

По полученной предварительно информации, в съемках использовали детей из дома ребенка.

Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в полицию с требованием расследовать использование младенцев из украинских детских домов в съемках фильма "Дау. Дегенерация" со сценами насилия.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Facebook.

"По полученной предварительно информации, в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах - дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, не требующие подтверждения", - отметил Кулеба.

По словам детского омбудсмена, он обратился в полицию с требованием расследовать вероятность указанных фактов и установить лиц, санкционировавших использование детей в съемках фильма.

Также он попросил написать ему всех, кто владеет какой-либо информацией о ситуации.

Известная журналистка Янина Соколова также раскритиковала режиссера скандального фильма "Дау.Дегенерация" россиянина Илью Хржановского за демонстрацию кадров насилия над детьми из харьковского приюта.

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А также призвала Нацполицию отреагировать на беспрецедентное преступление. Жесткий пост на ее странице в Facebook поддержали более 7,8 тысяч пользователей, оставив под ним свыше 600 комментариев.

"Да, это кино. Нет, на фото не манекен, ребенок настоящий. Да, его никто не спрашивал, хочет ли он пыток... Все актеры и съемочная группа фильма подписали соглашение о неразглашении того, что происходило на площадке. Но это взрослые. Ребенок, которого европейцы увидели в кадре, не вызывал возмущения у общественности", – отметила журналистка.

Организаторы съемок оправдали свои действия тем ,что на съемочной площадке присутствовали опекуны детей.

Дети, задействованные в проекте «Дау. Дегенерация», действительно из детдома, однако на съемках присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки. Об этом говорится в заявлении компании «Феномен-Украина» на имя уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы, пишет InfoResist.

Как отметил генеральный директор кинофонда Национальный центр Александра Довженко Иван Козленко, фильм "Дау" снимался по заказу Госкино за бюджетные средства. В качестве аванса за создание фильма было уплачено более 5 млн гривен. Лента была одобрена и высоко оценена комиссией Госкино в апреле 2018 года. В 2019 году состоялся его показ в Париже в непубличном формате. Однако, тогда это был "материнский" фильм" - байопик, и в нем отсутствовали сцены насилия над детьми, сообщает "Страна".

Проект стал скандальным еще до начала показа из-за сцен насилия и секса, многие из которых были реальными. Режиссера обвиняли в бесчеловечном отношении к участникам съемочного процесса.