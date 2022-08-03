Данилов призвал мужчин "не прятаться за женской юбкой" и искать способы помогать Украине, не покидая ее.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал петиции к президенту, в которых Владимира Зеленского просят разрешить выезжать за границу мужчинам призывного возраста, не имеющих боевого опыта или не пригодных к службе в армии.

В эфире 24 канала Данилов раскритиковал мужчин, желающих покинуть страну во время полномасштабной войны.

"Может быть альтернатива - пожалуйста, идите, помогайте тем ребятам, которые есть на фронте. Работы в стране очень-очень много. Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать, не можете брать в руки оружие - помогайте другим способом. Находите возможность помогать. Это несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны. Я этого не приветствую", - заявил секретарь Совбеза.

Он также призвал соблюдать в этом контексте Конституцию и законы Украины.

"И выдумывать, что из-за петиции вас могут отпускать - послушайте, ну так нельзя. Работы в нашей стране более чем достаточно, для фронта. Не можете на фронте - на другом фронте работайте. Помогайте. Даже если вы где-то работаете и платите налоги - это так же большая помощь нашей стране. А вы сейчас хотите сбежать туда и там устроиться на работу, будете там платить налоги? Несправедливо", - говорит Данилов.

Что этому предшествовало

Недавно Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию "Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев". Он уже поручил премьер-министру Денису Шмыгалю принять к работе вопросы, поднятые в ней. Реакция главы государства появилась под самой петицией, которая на тот момент набрала более 27 тысяч подписей на президентском сайте. Автор обращения к президенту Украины предлагал отдать в мобилизации приоритет добровольцам, а для остальных - открыть границы.

Напомним, в предыдущий раз Зеленский на петицию отреагировал жестче. Во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский отметил, что не до конца понимает кому она адресована. "Ко мне, или, может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которые защитили ценой своей жизни Украину. Когда сегодня от 50 до 100 человек могут погибать у нас на самом сложном направлении, на направлении Востока", - подчеркнул он.

Отметим, в Украине выезд мужчин призывного возраста запрещен как минимум до 23 августа - пока до этого дня продлили срок военного положения в Украине.

Напомним, в МВД предложили сделать выезд мужчин призывного возраста "платным". По мнению советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива, мужчины должны уплатить в государство страховой взнос. Речь шла о 3-5 тысячах долларов.