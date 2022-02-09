Документ с информацией о бустерной дозе получит новый дизайн.

Сертификаты о вакцинации бустерной дозой вакцины от коронавируса планируют изменить - документ будет иметь новые элементы в дизайне.

Об этом сообщается в Телеграм-канале "Дии"- приложения, в котором размещен электронный документ.

"Команда "Дии" никогда не сидит на месте. Вот один из вариантов дизайна для COVID-сертификата о бустерной дозе вакцины. Добавили эмодзи снизу и надпись - Booster vaccine dose (Бустерная доза вакцины, - ред.). Хотим посоветоваться с вами", - говорится в сообщении.

В следующем посте пользователям предложили оценить возможные изменения в сертификате. Судя по результатам голосования, большинство украинцев, которые приняли участие в опросе, положительно отнеслись к обновленному дизайну документа о вакцинации.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы получили возможность менять место регистрации (прописки) через "Дию". В приложении также появилось несколько новых функций: "шеринг" техпаспорта, генерирование справки о несудимости и возможность принять участие в опросах.

Напомним, информация о бустерной дозе вакцины в сертификатах в "Дие" начала отображаться с 1 февраля.