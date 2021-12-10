Теперь волонтеры будут искать чудом спасенному кролику новых хозяев.

Зверский случай произошел 9 декабря в городе Южном Одесской области. Дворник нашел на дне мусорного контейнера живого декоративного кролика.

Об этом сообщила местный волонтер Светлана Компаниец в Facebook.

"Утро начинается не с кофе. Дворник с Новобилярской, 26 (заводское общежитие) заметил на дне мусорного контейнера живого кролика. Глубоко, не достать. Рассказал своей жене, дворнику с Химиков,14. А жена обмолвилась нашей Ире, которая как раз была на улице. Сломя голову, с сумками и вещами, Ира помчалась, в надежде успеть", - рассказала волонтер.

При этом она отметила, что на кролика набросали мусорные пакеты, а содержимое мусорного контейнера вместе с животным пытались погрузить в мусоровоз.

Читайте такжеВ Одесский зоопарк привезли раненного охотниками журавля"Уже выкатили контейнер к мусоровозу, а Ира еще только подбегала. Сверху уже были навалены мешки с мусором. Кролика совсем не видно. Начали по одному осторожно доставать (хорошо, что сейчас мусор в пакетах). И вот, среди мусора и объедков, - серенький маленький кролик. Ушки прижал, дрожит от страха", - поделилась женщина.

Теперь кролику будут искать новых хозяев, которые его будут любить и о нем заботиться.

Как ранее сообщал УНИАН, в столичном парке женщина бросила собаку и оповестила запиской, что уехала в Польшу и не вернется за ним.

Собаку забрали в клинику, теперь ему грозит попадание в приют. Волонтеры пытаются найти Джеку новых хозяев.

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Автор: Анастасия Горбачева