О взлете все равно нужно сообщать, потому что украинцы должны знать о потенциальной воздушной угрозе, отмечает он.

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап рассказал, возможно ли сделать коррективы в системе оповещения о воздушной опасности, чтобы не было долговременных тревог при каждом тренировочном взлете вражеского МиГ-31 с дозаправками в воздухе.

В эфире общенационального информационного телемарафона "Единые новости" эксперт отметил, все что касается воздушных угроз нужно рассматривать комплексно, с точки зрения технического, экономического и психологически-эмоционального воздействия. Если четко понимать, какие есть угрозы и убрать психологическую компоненту, то потом можно перейти к техническому решению проблемы.

"У нас есть угрозы от "Искандеров", "Шахедов", ракет Х-101, Х-55 и прочего. Но, больше всего мы переживаем за баллистическую угрозу от ракет "Кинжал" и "Искандер-М". С одной стороны, у нас вдоль северной границы стоит 46 комплексов, которые могут выпускать баллистические "Искандер-М", при этом долгих воздушных тревог нет. Но, как только взлетает МиГ-31, вся жизнь страны парализована на много часов. Если мы разберемся в техническом процессе, как "Кинжал" слетает с МиГ-31, то тогда сможем сделать с какой-то достоверностью модель, которая будет принята и нашими военными, отвечающими за безопасность, и обществом", - акцентировал Криволап.

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Он добавил, что принять определенные алгоритмы можно, но все граждане должны будут осознавать ответственность, что на них возлагается какое-то решение по выявлению вероятности нападения. "Что тебе, в твоей конкретной географической местности и ситуации делать. Это очень важно", - подчеркнул Криволап.

Авиационный эксперт отметил, что при разработке модели оповещения нужно будет учесть все технические особенности, чтобы определить, какой полет осуществляет российский МиГ, тренировочный или боевой, с целью нанесения ракетного удара по Украине.

"Он взлетает с российского аэродрома "Саваслейка", где они в основном базируются. И вот пока он летит к Черному морю или Каспию, откуда может осуществить этот пуск, мы все уже сидим в убежищах. А он ничего не делает, потому что не может с этой точки делать пуск. Затем, когда самолет возвращается на аэродром, он тоже ничего не может сделать, потому что эта ракета "Кинжал" весит 4 тонны. Это почти 15% от веса этого самолета, и ему очень трудно его таскать. Самолету надо развернуться, разогнаться, ему надо запустить эту ракету где-то за 700 километров, не меньше. Это определенный процесс. С момента пуска есть где-то 5-10 минут. Поэтому, как только самолет начинает маневр или обнаруживается достоверность того, что он может сделать запуск, с этого момента люди должны будут это понимать", - пояснил Криволап.

Он добавил, что о взлете МиГ-31 все равно нужно сообщать, потому что граждане должны знать о потенциальной воздушной угрозе. "Нельзя, чтобы люди не знали, что он мог взлететь", - подчеркнул Криволап.

Авиационный эксперт отметил, что сделать лаконичную модель оповещения только с двумя сигналами, одним обозначить взлет МиГ-31, а другим отличным - угрозу запуска ракеты, невозможно. В таком случае не все люди могут успеют отреагировать и спрятаться, пока ракета долетит по определенной точке в Украине.

"Здесь нужно рассматривать какую-то шкалу, а не просто плюс-минус или ноль-единица. Какую-то пятибалльную систему. Вероятность максимальная, средняя, малая. С одной стороны, "Кинжал" ничем не отличается от "Искандера-М". Одна воздушного базирования, а другая - наземного. Одна ракета сделана на базе второй - это "родственники". Здесь возникает скорее вопрос психологический и вопрос ответственности. Чтобы потом люди не сказали, что МиГ-31 взлетел, а тревогу не объявили. Должны быть приняты решения разумные, технические, безопасные, а общество должно их понимать и воспринимать", - резюмировал Криволап.

Тревога из-за МиГ-31

Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах считают, что Россия может продолжить "тактику терроризма", используя взлет самолета МиГ-31 и его дозаправку в воздухе. В такие дни воздушные тревоги могут длиться полдня, парализуя экономику страны.

Спикер ПС Юрий Игнат на вопрос, могут ли в случае длительных тревог делить Украину на уровни опасности, говорил, что пока такой вариант не рассматривают,.

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