В январе украинцы будут платить больше налогов, а учителя получат доплаты.

Первый месяц нового 2025 года принесет украинцам много новостей. В основном изменения будут связаны с повышением цен и тарифов. Однако будут и приятные сюрпризы. Мы рассказали, что изменится в Украине с 1 января и к каким нововведениям нужно быть готовыми.

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Вырастут ли пенсии и прожиточный минимум в 2025 году

Традиционно в начале каждого года в Украине объявляют об увеличении минимальных зарплат и пенсий, а также связанных с ними выплаты. Однако 2025 год станет исключением.

В государственном бюджете 2025 года не выделено денег на увеличение выплат. Поэтому минимальная зарплата в январе будет прежней - 8000 гривень в месяц. А по факту из-за роста налогов она уменьшится. Общий прожиточный минимум останется на уровне 2950 гривень на человека.

Денег для индексации пенсии в Украине в 2025 году также не выделено - минимальная пенсия останется на уровне 2361 гривни. Однако неофициально выплаты пенсионерам повысят всё же повысят в марте примерно на 10%.

Какими будут тарифы на коммуналку в 2025 году

Тариф на электроэнергию не будут пересматривать до 30 апреля 2025 года. Он останется на уровне 4,32 грн/кВт*час. Известно, что с 1 января на 30% вырастет тариф "Укрэнерго" на передачу электричества. На цены для населения напрямую это не повлияет, однако большие предприятия могут увеличить цены на товары для конечного покупателя.

А вот тариф на газ в январе пересмотрят. В 2025 году Украина откажется от транзита газа из России. Чтобы компенсировать потери, стоимость транспортировки газа для потребителей вырастет в 4 раза или на 305%. Это может привести к подорожанию всех групп товаров.

Как повысят налоги в 2025 году

С 1 января 2025 будут действовать новыеналоги для ФОП. Предприниматели будут оплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 1760 гривень в месяц. Его могут не платить лица, которые находятся на оккупированных территориях, а также ФОПы-наемные сотрудники.

Также с началом 2025 года вырастет военный сбор. Предприниматели 3 группы будут платить 1% от дохода, остальных групп - 10% минимальной зарплаты (на данный момент - 800 гривень в месяц). Физические лица будут оплачивать 5% военного сбора.

Повышение налогов в Украине больше всего ударит по людям, которые одновременно являются ФОПами и наемными работниками. Они должны будут оплатить военный сбор дважды.

Что будет вместо МСЭК в 2025 году

С 1 января нас ожидает окончательная ликвидация МСЭК. Такое решение было принято из-за обнародования фактов коррупции и злоупотреблений при назначении инвалидности. Для лиц, которым была установлена пожизненная инвалидность, ничего не изменится.

Вместо МСЭК устанавливать инвалидность будут экспертные команды врачей при многопрофильных больницах. Ожидается, что процедура упростится и станет доступной удаленно для некоторых пациентов.

Как подорожает бензин с января

В январе вырастет акциз на топливо, что отразится на ценах на бензин. Подорожание почувствуют не только водители. Ведь расходы на логистику включены во все товары.

Подорожание бензина в 2025 году является запланированным - ранее Владимир Зеленский подписал закон о постепенном повышении налога на бензин до уровня ЕС. С каждым годом тариф будет расти - в 2025 году он составит 271,7 евро за тысячу литров бензина, 215,7 евро за тысячу литров дизеля и 173 евро за тысячу литров газа.

Какой будет субсидия для ВПЛ на аренду жилья

В январе некоторым переселенцам будет начисляться субсидия на аренду жилья, которая будет действовать на всей подконтрольной Украине территории. Право на субсидию будут иметь семьи, которые арендуют жилье, и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов. Обращаться за назначением нужно в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Какой будет зарплата учителей в 2025 году

С января зарплата учителей вырастет. Педагоги будут получать ежемесячную доплату к зарплате - 1000 гривень после уплаты налога. А с сентября 2025 размер помощи составит 2000 гривень.

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