А в сентябре следующего года доплата для учителей удвоится.

Учителя в Украине с начала следующего года будут получать ежемесячную доплату в размере 1000 грн к заработной плате в рамках программы "Зимней поддержки" - "Учительская доплата", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд грн на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 грн "на руки" после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 грн "на руки", - отметил Шмыгаль.

Также правительство приняло решение о выделении 1,6 млрд грн субвенции местным бюджетам на закупку в следующем году школьных автобусов.

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Кроме того, правительство вчера выделило 2,8 млрд грн на программу бесплатного горячего питания для детей младших классов. Также распределили 305 млн грн субвенции в 2025 году на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

"Выделили 150 млн грн субвенции для регионов на повышение квалификации учителей. Это часть программы Новая Украинская Школа, которая будет продолжена в следующем году", - добавил глава правительства.

Программа зимней поддержки украинцев

С 1 декабря украинцы могут получить по 1000 грн от государства в рамках программы "Зимней еПоддержки", средства от которой можно потратить на определенные цели: коммуналку, лекарства, спортивные услуги, донаты на ВСУ и тому подобное.

По состоянию на 24 декабря, уже 10,3 млн украинцев подали заявки на единовременную помощь в размере тысяча гривен по программе "Зимняя еПоддержка".

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