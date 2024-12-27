Государство будет компенсировать для арендодателя налоги, которые должны быть уплачены с дохода от аренды.

Правительство разработало возможность для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) воспользоваться субсидией на аренду жилья, и сегодня расширило действие такой субсидии на всю территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

"Субсидия на аренду жилья - важна для поддержки внутренне перемещенных лиц, которые не имеют собственного жилья, пригодного для проживания и не имеют достаточно средств, чтобы самостоятельно снимать индивидуальное жилье. Сегодня правительство приняло постановление, благодаря которому гораздо большее количество внутренне перемещенных лиц сможет воспользоваться такой субсидией", - говорится в сообщении.

Отныне воспользоваться субсидией на аренду жилья смогут ВПЛ, которые переместились в любой регион, подконтрольный правительству Украины, при условии, что финансово-имущественное положение семьи ВПЛ соответствует критериям постановления (ранее действие субсидии распространялось только на 9 областей).

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Право на субсидию будут иметь семьи, которые арендуют жилье, и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов. Ранее планировалось, что этот порог составит 30% от доходов.

В ведомстве напомнили, что субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией.

Как будет работать механизм

Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер будут влиять уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, а также в крупных городах и небольших селах.

"Важной задачей государства является сделать так, чтобы внутренне перемещенные лица, арендующие жилье, имели защиту от резких изменений условий в предоставлении аренды или от немотивированного выселения. Ключевым инструментом такой защиты является наличие официального договора аренды с собственником жилья. Поэтому субсидия на аренду будет назначаться при условии наличия такого арендного договора. Кроме того, договор защитит и арендодателя, в частности, от риска неуплаты арендной стоимости со стороны арендаторов", - отметили в министерстве.

Типовой договор на аренду можно будет получить и подписать (заполнив соответствующие поля) в отделениях Пенсионного фонда или онлайн, на сайте ПФУ.

"Обращаем внимание владельцев жилья - государство будет компенсировать для арендодателя налоги, которые должны быть уплачены с дохода, полученного с аренды. А именно: владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение субсидии на аренду жилья для ВПЛ начнется с конца января 2025 года.

Помощь для ВПЛ - последние новости

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала о принятии Кабмином постановления о постоянной субсидии на аренду жилья для ВПЛ, если у семьи не хватает дохода. Сначала услуга действовала в прифронтовых областях, где было больше всего локализовано ВПЛ.

Во время отопительного сезона в 2024 году более 245,5 тысячи украинских домохозяйств получили финансовую помощь на более 3,4 миллиарда гривень на дрова и уголь. Размер дополнительной поддержки на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства.

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