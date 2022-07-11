SCM передает лицензии своих телеканалов государству.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк положительно оценил решение Рината Ахметова выйти из медиабизнеса.

Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

"Ключевая черта зрелых государств - обязательность исполнения законов. Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня имеем достойный пример от группы SCM - закон один для всех", - отметил он.

Как писал УНИАН, 11 июля стало известно, что инвестиционная компания Рината Ахметова выходит из медиабизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" передаст государству лицензии своих телеканалов и печатных медиа, деятельность онлайн-медиа будет прекращена.

По словам Ахметова, такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.

Медиахолдинг объединяет телеканалы "Украина", "Украина 24", "НЛО TV", платформу "Сегодня" (теленовости, сайт), спортивные телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", платформу OLL.TV, кроссплатформенный проект Vogue.UA и другие проекты.

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