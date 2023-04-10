Женщина неоднократно отрицала факты убийств российскими военными мирного населения, в частности в Буче.

Чиновница Государственной аудиторской службы Украины предстанет перед судом за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Подозреваемая проживает в городе Ирпень Киевской области.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, направлен в суд обвинительный акт в отношении 39-летней чиновницы по обвинению в отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

"По данным следствия, осознавая факт временной оккупации вооруженными силами РФ части территорий нашего государства, в том числе Киевщины, женщина неоднократно отрицала факты убийств российскими военными мирного населения, в частности в городе Буча, а также совершение ими других военных преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Указанное мнение подозреваемая открыто навязывала своим собеседникам, чем осуществляла отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году.

Война - новости Украины

Как сообщал УНИАН, в Украине будут судить подполковника и еще трех российских военных, которые пытали жителей Бучи и имитировали их казнь. Речь идет о подполковнике, двух сержантах и рядовом 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ.

Согласно данным правоохранителей, в Буче россияне убили более 1400 человек и совершили 9 тысяч военных преступлений. Город находился в оккупации 33 дня и был освобожден украинскими военными 31 марта 2022 года.

Ранее, в январе этого года, правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева по факту распространения информации, содержащей оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: