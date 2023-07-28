Украинский общественно-политический деятель раскрыл моменты продажи карты из личного кабинета главы ГУР Украины, а также разочаровал украинцев заявлением о жабе Буданова.

Украинский телеведущий Сергей Притула назвал "идеальный" лот в рамках своего благотворительного аукциона и прокомментировал успех с продажей карты с "расчленённой" Россией из личного кабинета главы ГУР Кирилла Буданова.

В интервью LIGA.net. Притула рассказал, что за этот "артефакт" украинской разведки могли выручить на шесть миллионов больше. Также изначально украинцы больше хотели увидеть в качестве лота "жабу Буданова", однако этот вариант оказался "нереалистичным".

"Когда мы объявили, что карта будет разыгрываться Кирилла Алексеевича, все сказали: "А жаба?" Я говорю: "Жаба - оперативник, она на службе. Жабу нельзя продавать - она работает", - рассказал Притула.

На встречный вопрос журналиста ведущий уточнил, что легче было бы предложить на аукцион "череп Путина", чем "будановскую жабу". Вместе с тем, "костяшки" лидера РФ оказались бы слишком дорогим лотом: многие захотели бы себе такой сувенир.

"Череп Путина. Это было бы слишком дорого... Потому что каждый хотел бы дома такую пепельницу", - заявил Притула.

Ранее оба предмета (карта и жаба), засветились в кабинете главы ГУР. Как отметил Притула, это стало началом их "имиджевого" роста: первый предмет вызвал множество мемов и ажиотажа среди украинцев, а второй даже промелькнул в одном из сюжетов топ-пропагандистки РФ Ольги Скабеевой.

"Я уже ждал, когда она получит офицерское звание в Главном управлении разведки - настолько она выросла, имиджево", - рассказал он.

Волонтер уточнил, что Буданов с большой неохотой согласился продать на аукционе свою личную вещь, она была ему дорога. Однако в рамках волонтерского сбора на новые БПЛА не хватало приличной суммы, поэтому штаб Притулы организовал с Кириллом Алексеевичем "предметный разговор".

"Мы встретились, и я говорю: "Сейчас, чтобы такой бюджет собрать, будет мало просто яркого ролика. Мне нужны от вас артефакты", - рассказал Притула.

По его словам, убедить Буданова удалось за счет двух аргументов: нужна была вещь, которая мощно ассоциировалась бы у украинцев с паникой россиян и самим главой ГУР, поэтому карта подходила лучше всего.

Также Притула отметил, что итоги аукциона его немного разочаровали. Оказалось, новый обладатель "карты Буданова" был готов отдать за лот сумму в пределах 20 млн грн, однако другие участники аукциона слишком быстро перестали торговаться. Поэтому "артефакт" ГУР продали на шесть миллионов дешевле. Об этом Притула узнал во время личного разговора с победителем.

"Я его спросил, до какого предела он был готов торговаться. Он сказал, что потенциально они рассматривали возможность отдать в пределах 20 млн грн, но другие участники торгов... постепенно отпали", - рассказал он.

Притула собрал на БПЛА за счет "карты Буданова"

Напомним, 23 июля украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула объявил, что в рамках аукциона по сбору средств на дроны для разведчиков, удалось продать особо ценный лот - знаменитую карту Кирилла Буданова, где маркером была "расчленена" территория РФ (Курская, Белгородская области и Кубань были помечены, как "часть" Украины).

Тогда сообщалось, что карту удалось продать за 14 миллионов гривен. Впервые о сборе средств в рамках аукциона Притула объявил 19 июля. Речь шла о закупке дронов БПЛА EOS C VTOL для украинской разведки. По итогу собрали 120 млн гривен.

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