Пещеры Киево-Печерской лавры сейчас находятся в аварийном состоянии из-за весеннего таяния снега.
Об этом сообщил центр информации УПЦ Московского патриархата в Facebook.
Причиной сложившейся ситуации также считают неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций.
"В последнее время увеличился уровень увлажненности почв. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к невосполнимым потерям и человеческим жертвам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие природных и техногенных факторов гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными. Это очень скоро может привести к дальнейшему развитию опасных и негативных гидрологических процессов.
Представители Лавры обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю за помощью. По их словам, в наибольшей опасности оказались ближние (Антониевы) пещеры, по которым проходит паломнический маршрут.
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