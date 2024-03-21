Мужчинам придется повторно пройти комиссию.

Признанные ограниченно годными к военной службе люди должны будут пройти повторный медицинский осмотр, поскольку такого понятия теперь не существует.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире информационного телемарафона. "Те люди, которые получали заключение ВВК как "ограниченно годные", отныне пройдут переосвидетельствование, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такое заключение", - пояснила она.

По словам Калмыковой, это должно "облегчить жизнь десяткам тысяч людей". "И родные, и сами военные обращались и в Министерство обороны, и в другие органы власти с просьбой урегулировать этот вопрос", - сказала заместитель министра.

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Мобилизация в Украине: последние новости

Сегодня Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных мужчин. Согласно документу, они должны это сделать в течение девяти месяцев.

Как сообщал УНИАН, сегодня Территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одесской области сообщил, что 16-17-летние юноши должны стать на воинский учет.

Напомним, в начале февраля Верховная Рада проголосовала за новый закопроект о мобилизации в первом чтении. К нему поступило 4195 поправок, их все еще рассматривают.

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