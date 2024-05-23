Выговский обратил внимание на то, что "полицейские непосредственно не вручают повестки в ТЦК и СП, ведь это не предусмотрено законом".

Полицейские совместно с представителями ТЦК и СП участвуют в оповещении военнообязанных, проверяют документы, но повестки не вручают. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский.

"Что касается полномочий, которых раньше не было у полиции, то это участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП", - заявил он.

Выговский обратил внимание на то, что "полицейские непосредственно не вручают повестки в ТЦК и СП, ведь это не предусмотрено законом".

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Он объяснил и компетенцию полиции по проверке документов и отметил, что такая норма направлена на соблюдение военнообязанными законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Выговский утверждает, что полицейские имеют право проверять документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от оснований, определенных законом Украины "О Национальной полиции". В таких случаях полиция работает по обращениям от ТЦК и СП, а в них содержится информация о человеке.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что электронные повестки не будут поступать в мобильное приложение "Резерв+".

"Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись - повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше", - отметил он.

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