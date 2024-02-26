Ермак утверждает, что по результатам аудита Минобороны будут сделаны соответствующие выводы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в законопроекте о мобилизации собираются учесть "позицию бизнеса". Как пишет LB.ua, он сказал на форуме "Сделано в Украине" о том, что важно дождаться аудита, который проводит Минобороны.

"Наша главная цель - это одержать победу в этой войне. Безусловно, без мобилизации, достаточного количества воинов это невозможно сделать. Но, как сказал Олег Гороховский, как вчера сказал на пресс-конференции президент, важно дождаться аудита, который делает министр обороны и главком", - пояснил он.

Ермак утверждает, что по результатам аудита будут сделаны соответствующие выводы.

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"Вы знаете, что пока законопроект о мобилизации находится в Верховной Раде. Но, безусловно, готовя его к следующему голосованию во втором чтении и в целом, будут учтены в том числе и мнения сообщества", – пообещал он.

Законопроект о мобилизации - детали

К законопроекту о мобилизацию поступило от народных депутатов Украины 4195 поправок. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он разместил таблицу правок ко второму чтению законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449).

Железняк сообщил, что завтра, 27 февраля, планируется начало работы Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок.

Ведущие бизнес-ассоциации Украины требуют внести изменения в законопроект о мобилизации. Они обеспокоены, что новые нормы могут нанести дополнительный удар по экономике, пишет Reuters.

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