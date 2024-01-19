Вспышки бешенства возникли из-за невозможности вакцинировать животных в 2022 году.

В Харьковской области усилят противоэпизоотические меры, поскольку из-за войны было невозможно вакцинировать диких животных от бешенства в 2022 году. Об сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

Отмечается, что в 2023 году в регионе зафиксировано 117 вспышек бешенства животных.

"Почти 70% выявлено на деоккупированных территориях или в зонах, где велись активные боевые действия. В частности, в Изюмском и Чугуевском районах области. Такая ситуация связана с невозможностью проведения пероральной вакцинации диких плотоядных животных и контроля их популяции в 2022 году", - говорится в сообщении.

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Заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов отмечает, что в прошлом году в лесничествах Красноградского, Лозовского, а также частей Харьковского и Богодуховского районов разложили более 287 тысяч доз вакцины для диких животных. В этом году планируется провести две пероральные вакцинации - весной и осенью. Это должно снизить риск распространения бешенства среди диких животных, а также передачу инфекции домашним.

Кроме того, по данным ОВА, в начале 2024 года в Валковской громаде выявили объект с 47 тушами свиней. Причина смерти - африканская чума. Очаг была локализован и ликвидирован профильными специалистами.

Опасность заболевания бешенством

Бешенство – вирусное заболевание, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. Оно передается во время укуса или контакта со слюной больного животного.

Первые симптомы бешенства схожи с симптомами гриппа, включая повышенную температуру, головную боль и усталость. Затем заболевание распространяется на дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и/или центральную нервную систему.

В случае, если человека укусило или поцарапало животное, или на кожу/ слизистую попала его слюна, нужно тщательно промыть место поражения и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью для проведения в случае необходимости прививки антирабической вакциной.

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