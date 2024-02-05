Человек либо воюет, либо работает на государство, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение нового механизма бронирования сотрудников предприятий, подлежащих военному призыву.

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в Черкасской области он отметил, что власть хочет разработать справедливый механизм. По его словам, должен происходить открытый диалог между государством и предпринимателями по этому вопросу.

"Мы все поддерживаем наших воинов, но без людей, которые работают, не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это также очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что необходимо найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги. "Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, который полностью работает "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей", - добавил он.

Что известно о бронировании работников предприятий:

Напомним, что 30 января Кабинет министров Украины передал в ВР обновленную версию законопроекта о мобилизации, который раньше вызывал много вопросов.

В комитете Верховной Рады по экономическому развитию сообщили, что этот документ предусматривает бронирование самых ценных сотрудников путем выплаты за них дополнительного военного сбора.

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