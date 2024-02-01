Нардеп Наталуха рассказал, что за бронирование работника предприятие должно заплатить от 6 до 50 тысяч гривень в месяц.

Новый закон о мобилизации будет разрешать предприятиям бронировать самых ценных работников, заплатив за них дополнительный военный сбор, пояснил председатель Комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха в эфире телеканала Рада.

"Нужно дать бизнесу возможность решать кого они оставят и за счет каких критических работников они смогут расширить или улучшить свое производство таким образом, чтобы увеличить плату в пользу военного сбора в пользу ВСУ", – пояснил Наталуха.

По его словам, новая модель предусматривает, что предприятие может самостоятельно выбрать работника, который является для него критическим и за него ежемесячно платить дополнительную сумму военного сбора. Эта сумма варьируется от 6 до 50 тысяч гривень.

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"Эта вариация происходит исключительно потому, что существуют разные бизнесы разного масштаба, разного направления. И одни бизнесы, особенно с большим количеством устроенных сотрудников, говорят, что они не готовы платить более 6 тысяч. А есть бизнесы, которые говорят, что готовы за критичного для них сотрудника, от которого зависит работа предприятия, платить и 50 тысяч ежемесячно военного сбора дополнительно. И это самый узкий предел крайности", – объясняет Наталуха.

На вопрос журналиста, смогут ли физические лица заплатить такую сумму, чтобы получить бронирование, нардеп ответил: "Мы говорим о предпринимателях, это либо юридические лица, либо физические лица предприниматели. Обычные физические лица не будут иметь возможность себя бронировать просто оплатив определенные деньги. У нас главная задача этой модели – это не сорвать мобилизацию, а наоборот поддержать ВСУ в рекрутинге, в наборе дополнительно нужного количества людей путем аккумуляции и сбора дополнительных средств в виде военного сбора".

Обновленный законопроект о мобилизации: что надо знать

30 января Кабмин передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Согласно ему, в обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить Регистрация электронного кабинета. Повестка может быть отправлена через электронный кабинет.

Кроме того, новый документ предлагает разрешить призыв на военную службу чиновников и правоохранителей. А вот военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления будут иметь бронирование в размере 50% от штата.

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