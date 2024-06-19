Фриз уверена, что экономическое бронирование является несправедливым.

Экономическое бронирование вносит раскол в общество и является несправедливым. Об этом заявила народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в эфире "Киев24".

"Я являюсь категорическим противником любой формы экономического бронирования", – сказала она. По словам Фриз, во время действия военного положения Кабинет министров должен четко определить те сферы и отрасли экономики, которые нужно обеспечить специалистами в необходимом количестве, чтобы они функционировали.

Она подчеркнула, что сейчас все в государстве должно быть направлено исключительно на обеспечение сектора безопасности и обороны, на обеспечение Вооруженных сил Украины.

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"Поэтому, с моей точки зрения, лоббисты экономического бронирования вносят раскол в общество, деля на тех, кто будет воевать или тех, кто будет откупаться через то ли налоги привязаны, или что-то другое. Я считаю, что это абсолютно несправедливая вещь. И тот, кто ее лоббирует, даже не удосужился проанализировать исторический опыт подобных решений, которые были приняты в других странах во время действия военного положения или во время войны. Все они привели к негативным последствиям", – подчеркнула депутат.

Экономическое бронирование

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

Народный депутат от Слуги народа, председатель комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал, что бизнес имеет большой запрос на экономическое бронирование. Это будет дополнительным инструментом, параллельным к существующему процессу бронирования.

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