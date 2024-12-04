До февраля 2025 года всем предприятиям, которые ранее были определены критическими, необходимо будет обновить свой статус и перебронировать своих работников.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что еще ни одно предприятие в Украине не прошло перебронирование по новым критериям критичности.

"Еще ни одно предприятие не прошло перебронирование по новым критериям критичности. Да, проверки предприятий состоялись, но, учитывая то, что в течение 10 дней, а уже срок в 10 дней истек, соответственно, социальные органы исполнительной власти, военно-гражданские администрации, министерства должны были разработать собственные критерии, по которым секторально дальше будут заново определять критически важные предприятия", - сказал Федиенко в эфире "Киев 24".

По его словам, до 28 февраля 2025 года всем предприятиям, которые ранее были определены критическими, нужно будет обновить свой статус критичности и заново перебронировать своих работников, которые были забронированы.

Видео дня

"В следующем году это все исчезает и всем надо до этой даты пройти соответствующие процедуры по обновлению критичности и перебронированию", - добавил депутат.

Бронирование работников в Украине - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что с 1 декабря в Украине были изменены подходы к бронированию работников от мобилизации. Нововведения будут касаться определения статуса "критического" предприятия, учета уровня зарплат, региональных и отраслевых критериев.

Работники, которые могут рассчитывать на бронь от мобилизации, должны выполнить ряд требований от государства. В частности, им необходимо состоять на воинском учете и обновить данные; официально работать в госорганах или на предприятии, которое имеет статус критически важного; не быть в розыске; получать минимум 20 000 гривен в месяц. Последний пункт не касается сотрудников предприятий, которые являются коммунальными или государственными, а также некоторых учреждений и организаций.

3 декабря в Минэкономики сообщили, что первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям.

Вас также могут заинтересовать новости: