По мнению депутата, сейчас очень важно проверить, как придавалась критичность предприятиям областными военно-гражданскими администрациями.

Бронирование военнообязанных через приложение "Дія" могли приостановить из-за злоупотребления предприятиями своим правом, считает народный депутат Александр Федиенко.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, когда руководитель предприятия оставлял небольшую квоту, а в случае, когда его работника где-то останавливали представители центра комплектования, сразу подавал его на бронирование. Цифровизация - это полезная штука, но не стоит во время войны этим было злоупотреблять", - отметил он.

Депутат напомнил, что критичность предприятия определяют соответствующие профильные министерства и областные военные администрации. По его мнению, сейчас очень важно в первую очередь проверить, как придавалась критичность областными военно-гражданскими администрациями.

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"Не менее важно провести аудит по предприятиям, кто из работников, имея бронирование, выехали за пределы Украины и не вернулись", - добавил нардеп.

Он считает, что выезд забронированных за пределы Украины нужно запретить или же разрешать только "под гарантии руководителя предприятия, что его работник вернется".

В Украине приостановлено бронирование черед "Дію" - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в приложении "Дія" временно приостановлено бронирование военнообязанных. Официальная причина - аудит предприятий критической инфраструктуры из-за резкого роста количества забронированных работников.

С утра 20 октября пользователи, которые пытаются воспользоваться соответствующей услугой "Бронирование работников" в "Дії", получают сообщение об ошибке.

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