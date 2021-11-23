Лишь 3% респондентов хотят уехать в Россию.

Среди украинцев в возрасте 14-18 лет, которые хотят уехать за границу, большинство выбирают США и Европу.

Такие данные социологического опроса на тему: "Поколение молодых украинцев: жизненные приоритеты, политическая активность и социальная память" обнародованы на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Как сообщила эксперт, кандидат социологических наук Елена Фостачук (г. Одесса), более половины (55%) опрошенных молодых людей думают о том, чтобы выехать из того населенного пункта, в котором они живут, 29% – не хотели бы этого и 16% – затруднились ответить. Она отметила, что среди тех молодых людей, которые хотят уехать из своего населенного пункта, 22% собираются уехать в другой населенный пункт в Украине, а в другие страны – 10%. По ее словам, из тех, кто хочет выехать за пределы Украины, 28% выбирают США, а треть (31%) ориентируются на страны Восточной Европы (Польшу – 16%, Чехию – 11%, Венгрию – 4%), 10% указали другие страны. В Россию хотят уехать только 3% опрошенных.

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По мнению Фостачук, популярность Соединенных Штатов среди респондентов "является отражением той тенденции, что сегодня в Украине США воспринимаются как страна-пример, страна-партнер, и одновременно это отражает достаточно романтический взгляд на мир, на США". "Это мечта о дальних странах и отсутствие жизненного опыта", - добавила она.

Справка. Опрос проводился в апреле Социологическим информационно-исследовательским центром "Пульс" (г. Одесса) в партнерстве с Международным экспертным клубом (МЭК) (г. Киев). Было опрошено 1200 респондентов в возрасте 14-18 лет на всей территории Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на востоке Украины).

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Автор: Надя Пришляк