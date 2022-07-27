Почти 90% граждан убеждены, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия.

Большинство украинцев считают, что отстроить страну после войны можно будет за 5 лет.

Об этом свидетельствуют результаты опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенного 23-24 июля, в рамках пятнадцатого общенационального опроса в условиях войны.

"Большинство украинцев в дальнейшем довольно оптимистично настроены относительно восстановления страны после войны – 43% считают, что хватит пяти лет. 28% считают, что на это нужно до десяти лет", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Также увеличилось количество тех, кто видит перспективу восстановления в длинном периоде – более 10 лет (с 10% до 21%) и уменьшилось количество тех, кто считал, что восстановление может длиться менее года (с 13% до 5%).

В целом строительство (60%) и военная промышленность (42%) - это отрасли, которые, по мнению опрошенных, получат наибольшее развитие после войны.

"Относительно других сфер оценки следующие: развитие сельского хозяйства видят 34%, медицины – 26%. Тяжелая промышленность и металлургия – 18%, ІТ-сфера – 16%, образование и наука – 13%. Транспорт и перевозки – 7%, торговля, культура, туризм, легкая промышленность – по 5-6%", - сказано в пресс-релизе.

Также, согласно данным опроса, почти 90% респондентов в дальнейшем считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия.

"Кроме этого, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 18% - международные организации, 11% – США. Возросло количество тех, кто считает, что присоединиться должна и Украина - с 10% до 15%", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, 46% опрошенных отметили, что хотят приобщиться к восстановлению страны, но не имеют возможности. Больше всего к восстановлению страны готовы присоединиться жители востока, респонденты в возрасте от 18 до 50 лет, мужчины, более обеспеченные граждане и те, кто сменил места жительства.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не было украинской мобильной связи. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность-1 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 3,1%.

Как сообщал УНИАН, почти три четверти украинцев (73%) считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении.

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