Также, согласно результатам опроса, наблюдается некоторая переоценка собственной финансовой устойчивости в кризисное время среди более состоятельных.

Почти три четверти украинцев (73%) считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты Пятнадцатого общенационального опроса в условиях войны, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

При этом отмечается, что 12% – противоположного мнения, еще 15% – не смогли оценить.

Также, согласно результатам опроса, наблюдается постепенное уменьшение количества тех, кто оценивает направление развития страны как правильное в пользу тех, кто не определился в оценках.

"Во всех регионах и среди всех возрастных групп продолжает доминировать оценка направления как правильного. Различия во взглядах заметны по имущественному распределению: среди беднейших они несколько хуже (считают направление развития правильным – 63%)", - говорится в опросе.

В оценках изменений экономического положения семьи и страны за последние полгода заметно нарастание пессимизма. Несмотря на это, говоря об экономике страны в будущем, респонденты имеют больше положительных надежд, чем до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Так, сегодня 86% говорят, что экономическое положение Украины за последние полгода ухудшилось (в январе таких было 70%). Что касается личной ситуации, то об ухудшении говорят 74% (в январе – 52%). В то же время, 25% надеются, что в следующие 12 месяцев их личное экономическое положение улучшится, четверть считают, что оно не изменится, треть – имеют пессимистические взгляды на этот счет. При этом последняя категория выросла по сравнению с исследованием в апреле (с 27%)", - говорится в опросе.

При этом в оценках будущего страны наблюдается рост количества оптимистичных оценок: тех, кто считает, что экономика улучшится в следующий год сегодня 34% (в апреле – 32%). Соответственно уменьшилось количество тех, кто ожидает ухудшения: с 42% до 37%.

Относительно лучшие оценки текущего состояния собственного экономического положения наблюдаются среди жителей запада страны, младших респондентов, тех, кто работает, и более обеспеченных. При этом в оценках динамики изменений в экономике Украины за последние полгода не заметно особых различий в демографических группах: повсеместно доминируют негативные оценки. Что касается оценки будущего, то больше положительных надежд относительно собственного экономического положения наблюдается среди жителей востока, более молодых и тех, кто сейчас не работает. Что касается Украины - относительно больше оптимистических надежд среди жителей запада, юга и Востока, самой молодой и старшей возрастных категорий и неработающих.

Также, согласно результатам опроса, наблюдается некоторая переоценка собственной финансовой устойчивости в кризисное время среди более состоятельных.

"С марта выросло количество тех, кто считает, что имеют достаточно финансовых запасов: их хватит больше чем на полгода. Последних больше всего среди самых состоятельных и предпринимателей. При этом не изменилось количество тех, кто считает, что сбережений хватит лишь на месяц (около 40%). Таких больше всего среди неработающих, пенсионеров, тех, кто имеет наемную работу в частном или государственном секторе", - говорится в опросе.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 23-24 июля 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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