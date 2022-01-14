Реконструкция ЦНАП началась в прошлом году.

На Киевщине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет создан ЦНАП, в котором смогут обслуживаться около 220 тысяч жителей Белоцерковского района.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

"Это экономически-социальный объект, который реконструируется в рамках"большого строительства". И он будет иметь такие мощности, чтобы охватить услугами всех жителей Белоцерковского района", – рассказал первый заместитель главы Киевской ОГА Дмитрий Назаренко.

Услугами Белоцерковского ЦНАП смогут также пользоваться около 20 тысяч предпринимателей района.

Реконструкция ЦНАП началась в прошлом году. Подрядчик уже завершил подготовительные и демонтажные работы, включая замену окон, и начал усиления конструкций по этажам здания.

На финальной стадии также утепление фасада и кровли – работы выполнены уже на 90%.

Общая стоимость проекта составляет 93 млн гривень.

Напомним, строительство и обновление объектов социальной инфраструктуры является составляющей президентской программы "Большое стройка". За два года ее реализации в Украине уже было построено и реконструировано более 150 детских садов, 200 школ, 193 стадиона, 25 бассейнов. Было также реконструировано и оснащено современным медицинским оборудованием 200 приемных отделений опорных больниц.