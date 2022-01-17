Сейчас ведутся геодезические работы и изготовление проектно-сметной документации.

В этом году во Львове начнется возведение современного спортивно-развлекательного комплекса для проведения мужского чемпионата Европы по баскетболу ЄроБаскет-2025. Новую спортивную арену построят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом во время встречи с делегацией Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА - Европа) сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Сейчас ведутся геодезические работы и изготовление проектно-сметной документации.

"Мы являемся одними из главных претендентов (на проведение ЕвроБаскета – ред.), а потому, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, уже в этом году в 3-х городах – Киеве, Львове и Днепре начнется строительство современных спортивных баскетбольных стадионов, европейского образца", - рассказал Козицкий.

Будущий комплекс рассчитан на 10 тысяч зрительских мест. На главном зале смогут проходить игры по зимним видам спорта. В частности, хоккей, следж-хоккей (паралимпийский вид хоккея для людей с ограниченными физическими возможностями), фигурное катание, шорт-трек, керлинг. А также: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, теннис, флорбол.

"При необходимости главный зал легко сможет трансформироваться для проведения соревнований по боксу, борьбе, ММА (смешанных боевых искусств), восточных единоборств, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, а также проведения культурных мероприятий. Также в этих залах смогут проводить соревнования по спортивной и художественной гимнастике, спортивным танцам, киберспорту", - отметил глава области.

Современный мультифункциональный спортивный комплекс расположат по адресу ул. Стрыйская, 199, вблизи стадиона Арена-Львов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина выполнит все требования, необходимые для организации ЕвроБаскета. В частности, в рамках инициированной им программы "Большая стройка" начнется возведение спортивных арен, отвечающих требованиям чемпионата.