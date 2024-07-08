Сейчас готовы 200 койко-мест, но при необходимости найдут еще, сообщил Олег Кипер.

Одесская область готова принять в областные и городские медицинские учреждения детей из киевского "Охматдета", который сегодня утром был частично разрушен российской ракетой. Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона "Единые Новости".

По его словам, сейчас в больницах области готовы не менее 200 койко-мест, но примут столько, сколько нужно, ведь всем необходимым медицинские учреждения обеспечены.

"Одесская область готова принять в областные и городские медицинские учреждения детей из "Охматдета". Сейчас готовы минимум 200 койко-мест. Но при необходимости примем столько, сколько нужно. Всем необходимым медучреждения обеспечены. Отдельно, я хочу сказать спасибо всей стране, всем киевлянам, хотелось бы, чтобы не только такие в такие трагические моменты, но чтобы всегда мы сплачивались, как это было в первые дни войны", – отметил Олег Кипер. Видео дня

Напомним, сегодня российские войска ударили крылатой ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Предварительно, произошло разрушение токсикологического отделения. Известно о 16 пострадавших, семеро из них – дети, двое медиков погибли.