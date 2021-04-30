Медицинские учреждения города сейчас заполнены менее чем на 60%.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 по Украине, в Мариуполе местные больницы полностью обеспечены кислородом благодаря Меткомбинату имени Ильича.

Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на врачей мариупольских больниц.

Отмечается, что во многом таких результатов удалось достичь благодаря поддержке группы компаний «Метинвест», чьи инвестиции за время пандемии в преодоление COVID-19 в Мариуполе уже превысили 70 миллионов гривень.

Среди прочего, при поддержке группы «Метинвест» в местных больницах дополнительно обустроили более 700 койко-мест с кислородными точками, в результате чего медицинские учреждения города заполнены менее чем на 60%.

«Сейчас в нашем городе есть 1002 кислородных койки. Каждая кислородная точка подведена абсолютно к каждому пациенту, они функционируют непрерывно, с учетом того, что в каждой больнице установлены криобочки... Это большое подспорье, потому что сейчас это, наверное, самый важный аспект в лечении пациентов с коронавирусом», – отмечает директор ЦПМСП №2 Евгений Матвеев.

«Кроме кислорода, нам компания «Метинвест» и Фонд Рината Ахметова очень помогают с приобретением и дарят аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты», – добавил руководитель Мариупольской городской больницы №9 Александр Железняк.

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Автор: Иван Бойко