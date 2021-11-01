С Донецкой ОГА согласован график отгрузки кислорода, объемы могут быть увеличены, если в этом будет необходимость.

На этой неделе меткомбинат Ильича и "Азовсталь" передадут 80 тонн жизненно необходимого для COVID-больных кислорода больницам в Донецкой области.

В больницы Краматорска, Бахмута, Константиновки, Волновахи, Марьинки, Селидово, Мирнограда, Славянска, Торецка и Лиманского района уже отгрузили первые 32 тонны кислорода от металлургических предприятий Мариуполя. В течение недели больницы региона получат еще 48 тонн кислорода от меткомбинатов.

Читайте такжеВ Авдеевской больнице рядом с фронтом открыли кислородную станциюС Донецкой ОГА согласован график отгрузки кислорода, объемы могут быть увеличены, если в этом будет необходимость.

"Ежедневно мы увеличиваем производство кислорода, чтобы обеспечить больницы уже не только Мариуполя, а и Донецкой области, всей Украины", - рассказал генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Тарас Шевченко и напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса.

Напомним, кислород в медучреждения бесплатно поставляет группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова. С начала пандемии инвестиции группы в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе составили более 72 млн грн, это дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.

Автор: Григорий Бондарь