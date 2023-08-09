Дмитрий Штыбликов также подвергается психологическим пыткам и находится в полном информационном вакууме.

Украинский политзаключенный Дмитрий Штыбликов в российской колонии не имеет доступа к лекарствам, несмотря на наличие у него ряда проблем со здоровьем, в частности болезненных высыпаний и кровоточащих ран на лице.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Бывший военный эксперт, журналист отбывает в России незаконное наказание по сфабрикованному делу и не имеет доступа к лекарствам, необходимым ему из-за гипертонии, дерматологических и ряда других проблем со здоровьем", - подчеркнул омбудсмен.

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Кроме того, добавил он, у Штыбликова диагностировали хронический варикоз. Он нуждается в полноценном медицинском обследовании.

"Как сообщает семья политзаключенного, у Штыбликова также появились болезненные высыпания и кровоточащие раны на лице непонятного происхождения", - подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный также отметил, что политзаключенный подвергается психологическим пыткам в заключении и находится в полном информационном вакууме: он не имеет доступа к радио или телевидению, ему не передают книги и не позволяют видеться и звонить родным.

Лубинец напомнил, что крымчанина Штыбликова вместе с двумя коллегами задержали в оккупированном Севастополе в ноябре 2016 года, обвинив в подготовке диверсий на объектах военной инфраструктуры.

"Требую срочно оказать медицинскую помощь политзаключенному Дмитрию Штыбликову", - написал он.

При этом Лубинец отметил, что непредоставление квалифицированной медицинской помощи при наличии хронических заболеваний является грубым нарушением Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным Советом ООН, а также противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Дело против Штыбликова - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в России заявляли о задержании Штыбликова. В 2017 году его приговорили к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тыс. рублей по "делу об украинских диверсантах".

Новый срок ему назначили незадолго до окончания первого. Однако в Федеральной Службе безопасности России это выдали за недавний арест и "присвоили" Штыбликову новую роль.

Так, в ноябре 2022 года ФСБ сообщила, что арестовала "полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины". Видео задержания показали пропагандистские российские средства массовой информации, и на нем показана "визитка Яроша".

В ФСБ РФ написали, что "вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Штыбликова Д. А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы и отбыванием срока в колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде 5 лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота".

Российские СМИ назвали Штыбликова "самым высокопоставленным украинским разведчиком-нелегалом в России". На видео с арестом демонстрируется, как "подозреваемого" хватают на улице. При этом в ролике показали как можно больше атрибутов, доказывающих "вину" Штыбликова. Сюда относятся "визитка Яроша", украинский паспорт, диплом об окончании института разведки Национальной академии обороны Украины, флаг Украины, наборы погонов полковника и подполковника.

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