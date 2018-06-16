Осужденный по так называемому делу «крымских диверсантов» Штыбликов просит осуществить его экстрадицию в Украину

Руководитель Консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов сообщил, что Дмитрий Штыбликов выглядит хорошо, жалоб не высказывал.

Осужденный по так называемому делу «крымских диверсантов» Дмитрий Штыбликов просит осуществить его экстрадицию в Украину для дальнейшего отбывания наказания.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, об этом исполняющий обязанности консула - руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов сообщил Денисовой после посещения Штыбликова в колонии вместе с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

По словам и.о. консула, на встрече Штыбликов заявил, что является гражданином РФ и Украины.

«Дмитрий Штыбликов выглядит хорошо, жалоб не высказывает. Он находится с мая 2018 года в одиночной камере. Имел несколько дисциплинарных взысканий. Татьяна Москалькова договорилась об организации видеоразговора с семьей Дмитрия Штыбликов, которая проживает в АР «Крым», - сообщил и.о. консула.

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Финогенов отметил, что поговорил со Штыбликовым. Во время разговора Штыбликов написал заявление в Министерство юстиции Украины с просьбой посодействовать переводу его в Украину для дальнейшего отбывания наказания, а также попросил рассмотреть возможность предоставления ему материальной помощи в установленном законодательством порядке, по предложению консула Украины.

По словам и.о. консула, с Москальковой они предварительно договорились о получении материалов дела Штыбликова в случае обращения консульства в письменном виде в адрес омбудсмена РФ.

Справка УНИАН. Штыбликов содержат в исправительной колонии №6 в Омской области. 9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе ФСБ РФ задержала Штыбликов, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко. Их обвинили в подготовке диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Бессарабов, Штыбликов и Дудко были экспертами украинской неправительственной организации «Центр «Номос», который оккупанты закрыли в 2014 году.

16 ноября 2017 года Штыбликов был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.