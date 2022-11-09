Российские спецслужбы и пропагандисты сообщили об очередном фейковом аресте.

ФСБ России сообщила, что арестовала "полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины". Однако его арестовали еще в 2016 году. Видео задержания показали пропагандистские росСМИ, и на нем мелькает "визитка Яроша".

В ФСБ РФ написали: "Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Штыбликова Д. А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде 5 лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота".

В росСМИ Штыбликова назвали "самым высокопоставленным украинским разведчиком-нелегалом в России". Когда именно его задержали, ни в ФСБ, ни в кремлевских СМИ не сообщили. На видео с арестом демонстрируется, как "подозреваемого" хватают на улице. Однако на кадрах отсутствует привязка по времени.

Видео дня

При этом в ролике показали как можно больше атрибутов, доказывающих "вину" Штыбликова. Сюда относятся "визитка Яроша", украинский паспорт Штыбликова, диплом об окончании института разведки Нацакадемии обороны Украины, флаг Украины, наборы погонов полковника и подполковника.

В ФСБ утверждают, что "шпион" якобы остался в Крыму после оккупации полуострова. Он получил российское гражданство, устроился работником персонала в одну из воинских частей Черноморского флота и собирал секретные данные о личном составе РФ в Крыму. Сведения, которые якобы нарушают государственную тайну, он передавал ГУР Минобороны Украины.

ФСБ отчиталась, что "своевременно" пресекла "шпионскую деятельность офицера нелегальной разведки ГУР МОУ". По этому факту возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Госизмена".

Информация о задержании Штыбликова

В РФ о задержании Штыбликова сообщали в 2016 году. Однако тогда его не называли "полковником нелегальной разведки".

В 2017-м Штыбликова приговорили к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей по "делу об украинских диверсантах".

Новый срок ему назначили незадолго до окончания первого. Однако в ФСБ это выдали за недавний арест и "присвоили" Штыбликову новую роль.

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