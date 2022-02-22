12% опрошенных граждан Украины считают такой сценарий очень вероятным.

Более трети украинцев считают потенциальное наступление на Украину с территории Беларуси маловероятным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные сегодня в Киеве результаты общенационального опроса, который был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 1-12 февраля 2022 г.

Так, 11,6% сказали, что считают угрозу наступление со стороны Беларуси высокой, еще 25,2% - средней, а 35,5% - низкой.

При этом 27,7% респондентов не дали своей оценки относительно угрозы военных действий и провокации с территории Беларуси.

В Фонде "Деминициативы" отмечают, что в Центральном макрорегионе, в который входит больше всего областей, граничащих с Беларусью, 28% населения уверены, что угроза нападения со стороны белорусов низкая. 14% оценивают угрозу как высокую. В западной части Украины, где с Беларусью граничит Волынская и Ровенская области, 44% опрошенных не считают вероятным нападение с северной стороны. С ними не соглашаются 11% респондентов, которые оценили вероятность такого нападения как высокую.

Опрос был охвачен 2001 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Военные учения в Беларуси

10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", которые должны были завершиться 20 февраля.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 16 февраля заявил, что после учений "Союзная решимость-2022" на их территории не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы боевой техники России.

14 февраля украинский министр обороны Алексей Резников рассказал о телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, в котором его визави заверил, что с территории этой страны наступления войск РФ на Украину не будет.

20 февраля стало известно, что Путин и Лукашенко решили продолжить военные учения.

21 февраля Резников сообщил, что на территории Беларуси находятся 9 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ с техникой, в том числе ракетным вооружением.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Евросоюз намерен наказать Беларусь в случае нападения РФ на Украину с белорусской территории.

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