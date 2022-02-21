Высокий представитель ЕС заявляет, что Беларусь теряет суверенитет и ядерную нейтральность.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Евросоюз намерен наказать Беларусь в случае нападения РФ на Украину с белорусской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Скоро будет 8 лет со времени, как Россия осуществила вторжение и незаконно аннексировала Крым. И я снова хочу повторить, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь твердый ответ со стороны Европейского Союза. Но я хочу добавить, что это также будет применяться к Беларуси. Если атака будет проведена с ее территории или при ее причастности", - заявил Боррель.

Он отметил, что Беларусь, которая была втянута в кризис, теряет свой суверенитет.

Читайте такжеПутин признал независимость " ДНР "и" ЛНР " (видео)"С непрозрачным размещением российских сил, Беларусь теряет свою ядерную нейтральность. Она в процессе сателизации в связи с Россией", - подчеркнул Боррель.

Он сказал, что именно от руководства России зависит, как Россию будет воспринимать международное сообщество и каким образом она войдет в историю.

Военные учения в Беларуси

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", которые должны были завершиться 20 февраля.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 16 февраля заявил, что после учений "Союзная решимость-2022" на их территории не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы боевой техники России.

14 февраля украинский министр обороны Алексей Резников рассказал о телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, в котором его визави заверил, что с территории этой страны наступления войск РФ на Украину не будет.

Сегодня, 21 февраля Резников сообщил, что на территории Беларуси в настоящее время находятся 9 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ с техникой, в том числе ракетным вооружением.