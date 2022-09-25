Хасиды будут праздновать Рош а-Шана с 25 по 27 сентября.

В Умань Черкасской области продолжают прибывать хасиды для празднования Рош а-Шана.

По официальному сообщению Госмиграционной службы Черкасской области, по состоянию на утро 23 сентября в Умани находился уже 19 821 паломник.

Поданным Объединенной еврейской общины Украины, по состоянию на утро 25 сентября приехало уже более 23 тысяч паломников.

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Фонд имени Раби Нахмана совместно с властями качественно организовали паломничество, правоохранительные органы обеспечили высокий уровень безопасности.

Отметим, что хасиды будут праздновать Рош а-Шана с 25 по 27 сентября. Несмотря на войну, паломники прибывают в Украину, чтобы отметить в Черкасской области Новый год по иудейскому календарю.

Напомним, 5 сентября Служба безопасности Украины и Национальная полиция выступили с рекомендацией паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование иудейского нового года Рош а-Шана.

Как сообщала представитель Международного благотворительного фонда им. Рабби Нахмана Ирина Рыбницкая, хасидов предупредили об опасности, после чего происходит регистрация, где они подписывают документ о том, что проинформированы о ситуации в Украине.

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