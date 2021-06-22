Объединенная еврейская община Украины сообщает, что более 100 еврейских общин поддержали строительство Мемориала в Бабьем Яру.

В ОЕОУ сообщили, что еврейские общины Украины присоединились к позиции организации и поддержали строительство мемориала памяти в Бабьем Яру мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

Общины направили обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко.

Еврейская община Украины отметила, что вопрос мемориализации всемирно известной трагедии Бабьего Яра имеет высокий приоритет важности и требует немедленной реализации с максимальным уровнем поддержки, который есть в обществе.

"Исходя из этого, любые манипуляции относительно позиции еврейской общины Украины относительно строительства Мемориала МЦГ "Бабий Яр" должны быть немедленно прекращены, а проекты Центра должны реализоваться в кратчайший срок", - подчеркнули в Объединенной еврейской общине Украины.

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Автор: Иван Бойко