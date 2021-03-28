Он напомнил, что согласно 73 статье Конституции Украины вопрос об изменении границ решается только всеукраинским референдумом.

Российский блогер с никнеймом @primburg простым языком объяснил своим землякам, почему Крым – это Украина.

Соответствующее видео он опубликовал в своем TikTоk.

17-летний парень сразу же уточнил, что он является гражданином России, после чего обратился ко всем "кремлеботам".

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Он напомнил, что согласно 73 статье Конституции Украины вопрос об изменении границ решается только всеукраинским референдумом.

"72 статья говорит нам, что такой референдум может назначить либо парламент, либо Президент Украины, только с согласия народа", – добавил он.

"27 февраля 2014 года российский спецназ захватил органы власти Крыма. Был нарушен Будапештский меморандум", - подчеркнул россиянин, напомнив, что российским полуостров признали лишь Куба, Афганистан, Сирия, Венесуэла и еще четыре нищих страны.

17-летний юноша отметил, что в оккупированном Крыму до сих пор нет российских банков, а также популярных брендов – например, Mcdonald's.

"До этого он был русским, а еще раньше – турецким. Но Калининград также был исторически немецким", – подытожил российский блогер.

Украинцы в комментариях обрадовались адекватной позиции парня, который "понимает настоящую ситуацию".

"Наконец я нашел адекватного россиянина", "Молодец, малый. Ты мудрее большей половины россиян", "Это очень хорошо, что вы начали изучать украинские законы", "Еще есть русские, не зараженные роспропагандой", - писали в комментариях.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенный крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водоемов. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

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Автор: Денис Прядко