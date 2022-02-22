Правоохранители задержали полуголую девушку.

Активистка Femen провела акцию на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Полуголая девушка в чулках и с косой в руках призвала не паниковать.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Жителей и гостей столицы на киевском ж/д вокзале встречала активистка Femen в образе мертвой невесты с косой в руках и свадебной фатой на голове. Традиционно, девушка была топлес.

При этом на спине девушки было написано: "Не верь! Не бойся! Не беги!". На груди у нее была надпись: "Без паники!".

Позже к активистке подошли полицейские. Они накинули на девушку черное пальто и задержали.

По словам организаторов, акция несет в себе успокаивающий эффект и призывает украинцев не верить и не бояться новостей об обострении ситуации в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, во вторник, 15 февраля, активистка женской правозащитной группы вышла к посольству с обнаженным торсом с надписями красной краской "Не будь киской" (на груди) и "Фальстарт" (на спине). Ниже пояса девушка была одета в штаны и ботинки в милитари стиле. Она позировала с оружием и военным рюкзаком.

Так активистка выразила требование к американским дипломатам не покидать Киев на фоне обострения ситуации на границах Украины и многочисленных сообщений о грядущем вторжении РФ.

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