С мужчиной, которого задержали возле Украинского дома, полицейские провели профилактическую беседу и отпустили.

В Киеве акция в поддержку трансгендеров завершилась на Почтовой площади.

Как передает корреспондент УНИАН, участники Транс-марша пришли колонной с Михайловской на Почтовую площадь.

Там организаторы мероприятия призвали участников снять предметы одежды, которые могут идентифицировать их. После этого полиция оцепила вход на станцию метро «Почтовая площадь» и запустила туда сначала участников шествия.

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Затем вход в метро открыли для всех пассажиров.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник полиции Киева Андрей Крищенко по завершению мероприятий, сегодняшние акции в центре Киева сторонников и оппонентов трансгендеризма прошли без нарушений общественного порядка и задержанных. По его словам, нарушений общественного порядка и задержанных во время акций не было, мероприятия прошли мирно.

Относительно мужчины, которого задержали возле Украинского дома полицейские, Крищенко сообщил, что у него никаких запрещенных предметов не было, он ничего противоправного не совершил, поэтому полицейские провели с ним профилактическую беседу и отпустили. Крищенко уточнил, что этот мужчина был не от организации противников Транс-марша.

Также начальник полиции Киева отметил, что сторонники традиционных ценностей не пытались преследовать участников Транс-марша.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялся Транс-марш. В нем приняли участие сторонники трансгендеризма. Также акцию провели сторонники традиционных ценностей.

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Автор: Дмитрий Хилюк