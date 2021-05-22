В Киеве акция в поддержку трансгендеров завершилась на Почтовой площади.
Как передает корреспондент УНИАН, участники Транс-марша пришли колонной с Михайловской на Почтовую площадь.
Там организаторы мероприятия призвали участников снять предметы одежды, которые могут идентифицировать их. После этого полиция оцепила вход на станцию метро «Почтовая площадь» и запустила туда сначала участников шествия.
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Затем вход в метро открыли для всех пассажиров.
Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник полиции Киева Андрей Крищенко по завершению мероприятий, сегодняшние акции в центре Киева сторонников и оппонентов трансгендеризма прошли без нарушений общественного порядка и задержанных. По его словам, нарушений общественного порядка и задержанных во время акций не было, мероприятия прошли мирно.
Относительно мужчины, которого задержали возле Украинского дома полицейские, Крищенко сообщил, что у него никаких запрещенных предметов не было, он ничего противоправного не совершил, поэтому полицейские провели с ним профилактическую беседу и отпустили. Крищенко уточнил, что этот мужчина был не от организации противников Транс-марша.
Также начальник полиции Киева отметил, что сторонники традиционных ценностей не пытались преследовать участников Транс-марша.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялся Транс-марш. В нем приняли участие сторонники трансгендеризма. Также акцию провели сторонники традиционных ценностей.
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