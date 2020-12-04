Суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения в Харьковской области.

Экс-«беркутовца» Виктора Шаповалова суд восстановил в должности в правоохранительных органах.

Об этом говорится в решении Харьковского окружного административного суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно данным реестра, Харьковский окружной административный суд рассмотрел иск Шаповалова к Главному управлению Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области и Главному управлению Национальной полиции Украины в Харьковской области и частично удовлетворил исковые требования экс- «беркутовца».

В частности, суд решил, что уволили Шаповалова незаконно. А потому судебным решением отменен приказ о его увольнении от ноября 2015 года. Также в судебном решении сказано, что Шаповалова следует восстановить в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения в Харьковской области с момента его увольнения - 6 ноября 2015 года.

Кроме того, суд взыскал в пользу Шаповалова средний заработок за 5 лет «вынужденного прогула» - 11 тыс. 297 грн из расчета 6 грн 10 коп. ежедневно за 1 тыс. 852 рабочих дня.

Также в решении суда сказано, что оно может быть обжаловано в Харьковском апелляционном окружном админсуде в течение месяца.

Однако восстановить Шаповалова в должности и выплатить ему компенсацию МВД обязано немедленно.

Что известно о силовика

Экс-«беркутовец» Шаповалов был уволен из правоохранительных органов в конце ноября 2015 года, и с тех пор находился под стражей.

В ноябре прошлого года решением Киевского апелляционного суда он был освобожден из-под стражи, однако дело в отношении него находится в суде. Шаповалов обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к смерти трех пострадавших, и нанесении телесных повреждений еще более сотне участников Майдана в ходе противостояния их с правоохранителями и «титушками» 18 февраля 2014 года в центре Киева.

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Автор: Дмитрий Хилюк