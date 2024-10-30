К нелегальным схемам с зерном с участием Одесского БЭБ, которые нанесли Украине ущерб на 10 млрд грн, может быть причастен действующий руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук. Такую версию озвучил политолог Алексей Голобуцкий.

"Примечательно, что "зерновая" схема в Одессе реализовывалась при посредничестве одесского БЭБ. По информации тг-каналов, обыски ГБР прошли в офисе и дома у главы территориального управления Бюро в Одессе Сергея Мунтяна. И, если схему действительно "крышует" экс-прокурор Вербицкий, то стоит поискать его связи с представителями БЭБ, которые уже фигурировали в скандалах. Один из таких - глава детективов БЭБ Александр Ткачук, в адрес которого было немало упреков", - считает Голобуцкий.

Александра Ткачука критикуют за быстрое обогащение после получения должности в БЭБ в 2023 году. Известно, что он спровоцировал резонансное ДТП в июле 2024 года в Киеве. В тот день Ткачук на автомобиле одесской фирмы сбил женщину, которая потеряла обе ноги. Несмотря на то, что расследование контролирует ГБР, экспертизы до сих пор не проведены, а следствие затягивается. Это может свидетельствовать о том, что обвинение против Ткачука пытаются смягчить.

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Также Ткачука обвиняли в блокировании расследований относительно незаконного производства и продажи контрафактных сигарет на Львовщине.

Связь Ткачука с экс-прокурором Дмитрием Вербицким, которого уволили за незаконное обогащение, и который мог обеспечивать "крышу" в схеме Одесского БЭБ с зерном, указывает на возможное сотрудничество Ткачука и Вербицкого, считает Голобуцкий.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) провело масштабные обыски в Одесском Бюро экономической безопасности (БЭБ), расследуя схемы, связанные с уклонением от уплаты налогов несколькими зернотрейдерами. Эти действия нанесли государству ущерб на сумму около 10 миллиардов гривень. Согласно источникам, часть этих средств осела в карманах чиновников БЭБ, таможни и прокуратуры.