Авторские проекты и гостиничные апартаменты: главные идеи и философия LEV Development
Давно прошли те времена, когда жилые дома строили по одному шаблону, а жители квартир получали по несколько квадратных метров на каждого члена семьи. Люди хотят жить в удобных и безопасных домах и останавливаться в отелях с отличным сервисом. Именно поэтому сегодня важно отвечать на запросы инвесторов и реализовывать только концептуальные проекты.
LEV Development предлагает проекты, которые продуманы до мелочей. Кроме комфортных жилых комплексов, компания также является первым в Украине, кто реализует инвестиционные проекты в недвижимость – гостиницы под управлением сетевых гостиничных операторов, где частное лицо может приобрести апартаменты и получать пассивный доход.
Почему LEV
В названии есть двойной смысл. LEV Development – это о Львове. А еще LEV это: Life – жизнь, Energy – энергия, и Victory – победа. В компании верят, что жизнь и энергия ведут нас к победе.
LEV Development – за изменения и движение вперед
Люди хотят жить в красивых и безопасных домах, ходить комфортными дорогами и тротуарами, заходить в классные магазины и останавливаться в отелях с отличным сервисом, – объясняет соучредитель компании Александр Островский.
Цель компании создать этот комфорт, продумывая проекты до мелочей: от концепции до последнего гвоздя. Урбанисты и архитекторы, которые работают с LEV, вкладывают в каждый проект отдельную идею, что читается сразу, как только попадаешь на территорию новостройки. Компания стремится изменить мир, приспособив его к нуждам жителей, а не наоборот.
LEV Development – за разумные инвестиции
Для тех, для кого недвижимость это, прежде всего, удачная инвестиция, компания создала сетевой отель Premier Resort Hotel у курорта Буковель и городской отель LEV City Hotel во Львове. Став владельцем апартаментов в одном из них, вы сможете получать пассивный доход. Да, вам не придется управлять недвижимостью – за вас это сделают сетевые гостиничные операторы.
Дизайнерские интерьеры
Концептуальная недвижимость – это дизайнерские холлы и общественное пространство жилых комплексов. Да, интерьер разработан в коллаборации с известными украинским архитектором Марком Савицким.
За что инвесторы выбирают LEV Development
• Концептуальность. Реализуем авторские идеи для каждого нового дома;
• Технологичность. Энергосберегающие материалы и продуманная планировка под запросы жителей;
• Доверие. Компания является членом Ассоциации западноукраинских застройщиков (Азуз)
• Диалог. LEV «прокачивает» недвижимость Львова, а теперь еще и Киева, учитывая пожелания клиентов;
• Признание. Объекты LEV Development – в тройке лучших жилых комплексов Львова;
Какие проекты уже реализовала компания LEV Development
ЖК Shuttle
Жилой комплекс, в котором объединили преимущества загородного проживания с городским комфортом.
ЖК GENEVA
Клубный дом элит-класса в 5-ти минутах от Оперного театра.
ЖК «OBRIY»
Первое во Львове жилое пространство с барбекю-парком и уникальным видом из окон.
Какие проекты в процессе строительства?
ЖК «Obriy 2»
Прокачанный «Obriy», в котором мы учли все пожелания клиентов.
ЖК «Obriy 3»
Жилой комплекс для поклонников современного пространства и прогулок променадом.
ЖК HYGGE 148
Авторский проект Мастерской Беляева, в котором воплотили скандинавские ценности и внимание к деталям.
Проект о настоящей жизни, создан с мыслью о тех, кто устал от городской суеты.
Обратная связь
Если вас заинтересовала возможность инвестировать в Жилищный Комплекс «LIFE STORY» - оставляйте заявку на сайте, чтобы первым узнать о старте продаж и получить консультацию.
Предложения для желающих получать пассивный доход
LEV CITY HOTEL
Единственный во Львове сетевой отель, где можно приобрести апартаменты и получать пассивный доход. Сдавать номер в аренду за вас будут гостиничные операторы.
PREMIER RESORT HOTEL
Апартаменты возле ТК Буковель для отдыха и бизнеса.
Какие преимущества в LEV Development?
LEV Development предлагает покупателям выгодные условия для инвестиций. Здесь вы можете получить собственную систему скидок на квартиры от девелопера.
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