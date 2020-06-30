Авторские проекты и гостиничные апартаменты: главные идеи и философия LEV Development

LEV Development предлагает проекты, которые продуманы до мелочей.

Давно прошли те времена, когда жилые дома строили по одному шаблону, а жители квартир получали по несколько квадратных метров на каждого члена семьи. Люди хотят жить в удобных и безопасных домах и останавливаться в отелях с отличным сервисом. Именно поэтому сегодня важно отвечать на запросы инвесторов и реализовывать только концептуальные проекты.

LEV Development предлагает проекты, которые продуманы до мелочей. Кроме комфортных жилых комплексов, компания также является первым в Украине, кто реализует инвестиционные проекты в недвижимость – гостиницы под управлением сетевых гостиничных операторов, где частное лицо может приобрести апартаменты и получать пассивный доход.

Почему LEV

В названии есть двойной смысл. LEV Development – это о Львове. А еще LEV это: Life – жизнь, Energy – энергия, и Victory – победа. В компании верят, что жизнь и энергия ведут нас к победе.

LEV Development – за изменения и движение вперед

Люди хотят жить в красивых и безопасных домах, ходить комфортными дорогами и тротуарами, заходить в классные магазины и останавливаться в отелях с отличным сервисом, – объясняет соучредитель компании Александр Островский.

Цель компании создать этот комфорт, продумывая проекты до мелочей: от концепции до последнего гвоздя. Урбанисты и архитекторы, которые работают с LEV, вкладывают в каждый проект отдельную идею, что читается сразу, как только попадаешь на территорию новостройки. Компания стремится изменить мир, приспособив его к нуждам жителей, а не наоборот.

LEV Development – за разумные инвестиции

Для тех, для кого недвижимость это, прежде всего, удачная инвестиция, компания создала сетевой отель Premier Resort Hotel у курорта Буковель и городской отель LEV City Hotel во Львове. Став владельцем апартаментов в одном из них, вы сможете получать пассивный доход. Да, вам не придется управлять недвижимостью – за вас это сделают сетевые гостиничные операторы.

Дизайнерские интерьеры

Концептуальная недвижимость – это дизайнерские холлы и общественное пространство жилых комплексов. Да, интерьер разработан в коллаборации с известными украинским архитектором Марком Савицким.

За что инвесторы выбирают LEV Development

• Концептуальность. Реализуем авторские идеи для каждого нового дома;

• Технологичность. Энергосберегающие материалы и продуманная планировка под запросы жителей;

• Доверие. Компания является членом Ассоциации западноукраинских застройщиков (Азуз)

• Диалог. LEV «прокачивает» недвижимость Львова, а теперь еще и Киева, учитывая пожелания клиентов;

• Признание. Объекты LEV Development – в тройке лучших жилых комплексов Львова;

Какие проекты уже реализовала компания LEV Development

ЖК Shuttle

Жилой комплекс, в котором объединили преимущества загородного проживания с городским комфортом.

ЖК GENEVA

Клубный дом элит-класса в 5-ти минутах от Оперного театра.

ЖК «OBRIY»

Первое во Львове жилое пространство с барбекю-парком и уникальным видом из окон.

Какие проекты в процессе строительства?

ЖК «Obriy 2»

Прокачанный «Obriy», в котором мы учли все пожелания клиентов.

ЖК «Obriy 3»

Жилой комплекс для поклонников современного пространства и прогулок променадом.

ЖК HYGGE 148

Авторский проект Мастерской Беляева, в котором воплотили скандинавские ценности и внимание к деталям.

ЖК «LIFE STORY»

Проект о настоящей жизни, создан с мыслью о тех, кто устал от городской суеты.

Обратная связь

Если вас заинтересовала возможность инвестировать в Жилищный Комплекс «LIFE STORY» - оставляйте заявку на сайте, чтобы первым узнать о старте продаж и получить консультацию.

Предложения для желающих получать пассивный доход

LEV CITY HOTEL

Единственный во Львове сетевой отель, где можно приобрести апартаменты и получать пассивный доход. Сдавать номер в аренду за вас будут гостиничные операторы.

PREMIER RESORT HOTEL

Апартаменты возле ТК Буковель для отдыха и бизнеса.

Какие преимущества в LEV Development?

LEV Development предлагает покупателям выгодные условия для инвестиций. Здесь вы можете получить собственную систему скидок на квартиры от девелопера.

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