По его словам, все его мемы были спонтанными. Целенаправленных усилий он не прилагает.

"Ніч яка місячна, зоряна, ясная. Видно, как горит москаль". Украинский предприниматель - аграрий Александр Поворознюк, который стал известным на всю Украину после эмоционального обращения к Владимиру Зеленскому, в интервью "Сніданку з 1+1" поделился новыми хитами и раскрыл секреты создания своих популярных мемов.

"Звездой я себя не чувствую – это точно, - отметил предприниматель, - я делаю, люблю свое дело всегда делал и делаю. У меня всегда было свое мнение и я горжусь тем, что всегда готов его сказать вслух".

Александр Поворознюк признался журналистам, что не прилагает усилий для создания новых мемов, которые потом быстро распространяются, в частности, "Москаль, не бойся ада, бойся ребят из Кировограда", и чаще всего крылатые фразы рождаются у него после поездок на передовую и помощи ВСУ.

"После каждой поездки туда (на передовую) оно все приходит спонтанно, никто его не выдумывает и не придумывает. Когда мы отвезли на Кривой Рог машину и подарили разведчикам, они нам в ответ подарили флаг с надписью: "Бойся Бога и Пацанов из Кривого Рога". И отсюда пошли дальше мысли "Москаль, не бойся адк, а бойся ребят из Кировограда". А потом, когда третий раз поехали туда, тропами на Херсон, то оттуда уже привезли девиз на русском "Нас дурить не надо, мы из Кировограда", - смеясь, рассказывает предприниматель.

Отвечая на вопрос одного из ведущих, почему он так не любит всех политиков, Поворознюк указал, что испытывал политическое давление со стороны власти Януковича и Порошенко, впрочем, хорошо относится к политикам, действия которых приносят конкретную помощь людям. В качестве примера он назвал народного депутата Олеся Довгого, который, по словам Поворознюка, активно помогает местной общине и ТРО.

"Любая власть, которая приходила, от Януковича к Тимошенко и Порошенко всегда возбуждала против меня по шесть уголовных дел за неделю и говорила, за кого мне нужно голосовать, - вспоминает аграрий, - я уважаю политиков только определенных, тех, которые что-нибудь делают для людей. Вот, например, говорили, что Олесь Довгий такой-сякой, а сейчас во время войны все наши сельхозники говорят мне: если бы не Довгий – не выдержали бы. Он нас поддерживает, он у нас покупает, он нам помогает", - подчеркнул предприниматель.

Напомним, 1 марта Александр Поворознюк записал эмоциональное обращение к Владимиру Зеленскому, в котором призвал президента продолжать уничтожать российских оккупантов и назвал его лучшим лидером государства. Видео быстро разлетелось по стране и стало вирусным, его использовали для создания мемов и даже музыкальных треков, а аграрий стал известным на всю Украину.